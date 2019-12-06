DNF白色兽语礼包中有什么 DNF白色兽语礼包内容详情介绍

2019-12-06 13:39:58 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF将会在12月10日的推出很多活动和礼包，许多小伙伴都想知道白色兽语礼包怎么样呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的介绍吧!

白色兽语礼包介绍

白色兽语礼包分为白色兽语心动礼包和白色兽语典藏礼包，心动礼包的售价为1000点券，每个账号只能购买一次，白色兽语典藏礼包售价为9900点券，全职业可购买，而且是账号绑定的，没有限购次数，那么白色兽语礼包怎么样呢?

首先看下心动礼包，心动礼包中包含白色兽语装扮套装礼盒、白色兽语称号礼盒、白色兽语宠物礼盒以及5个每日惊奇礼盒、5个每日心动礼盒和1张2020新春礼包优惠券，其中白色兽语系列的礼盒都是为30天期限的。白色兽语典藏礼包中包括了白色兽语装扮套装礼盒、白色兽语称号礼盒和白色兽语宠物礼盒，白色兽语装扮套装可以根据职业和颜色选择白色兽语装扮9部位套装。

以上就是小编给大家带来详细的白色兽语礼包的介绍了!