lol手游内测资格申请地址在哪 lol手游内测资格官方预约地址一览

2019-12-06 13:37:27 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问LOL手游官网内测资格要怎么才能申请呢？想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下lol手游内测资格官方预约地址啦。

lol手游内测资格申请地址介绍

10月16号官网开放，玩家们即可预约。

官网预约地址：预约活动地址

目前从小编了解到内测资格是没有什么获得方法的，一般来讲都是官方发放出去的名额，而且不是随便发放，一般都是资深的游戏玩家，比如主播、吧主等。所以普通玩家想要获得内测资格是不可能的。

所以大家还是要持续的关注英雄联盟手游官方网站，获得官方对于内测资格发布的最新消息。

以上就是为大家带来的lol手游内测资格申请地址介绍，希望能帮助到大家。