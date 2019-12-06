DNF超时空漩涡单人模式结束时间一览 DNF超时空漩涡单人模式结束时间介绍

2019-12-06 13:34:48 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问超时空漩涡单人模式什么时候结束呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的介绍吧!

超时空漩涡单人模式结束时间

首先是攻坚的地点，和团本模式没有区别，都是在攻坚频道找假面骑士开启攻坚队，不过以前的大家都知道，单人模式这个是限时的，也就是到12月就没有了。说实话单人模式一波给的材料还是太少，做超界需求的量又比较大，打单人模式是比较吃亏的。但是为了不咏之渝，小编还是建议用大号去玩两把的，一个是快，一个是能轻松拿材料还是很不错的。毕竟想要刷深渊白嫖，必须得多刷不咏之渝。

不过最新体验服消息，单人漩涡将会变为和普雷单人一样的常驻单人本，这样做其实是必然的，毕竟普雷老大哥都有单人模式，漩涡没有还是比较扎心，又能白嫖材料了。另外团本模式血量将会在12月10号更新后大幅度奖励，约25%，有时间的还是建议打团本模式的!

以上就是小编给大家带来超时空漩涡单人模式的结束时间了!