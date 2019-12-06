云顶之弈森林刺阵容介绍 云顶之弈森林刺玩法一览

2019-12-06 11:41:32 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈森林刺阵容要怎么搭配呢？估计有些小伙伴还不知道，那么下面和小编一起来看看吧。

云顶之弈森林刺玩法

阵容一览

鳄鱼，大树，艾翁，妖姬，皎月，螳螂。

森林刺可以算是目前成型最快的玩法了，6人口就可以直接起飞。不过由于现在前期抢森林德鲁伊的人比较多，所以最好等你的森林牌比较胡的时候玩。

羁绊解读

森林(3)：战斗开始时随机复制一个森林英雄的镜像。

德鲁伊(2)：德鲁伊获得每秒40点的生命回复。

刺客(3)：10%的几率造成75%的暴击伤害和+10%暴击几率。

沙漠(2)：削减敌方队伍50%的护甲。

核心英雄

皎月和鳄鱼都可以作为核心，皎月如果能出到珠光护手对于后排是个巨大的威胁，而鳄鱼不但可以在前排抗住伤害，输出也同样不低。

装备解读

珠光护手让皎月的技能可以暴击，配合上无尽可以冲击对方后排。而鳄鱼作为前排需要绿叉来闪避暴击，龙牙增加魔抗，科技枪则是提升了吸血能力。

玩法解读

由于无尽是必须要有的装备，所以开局选秀要拿拳套和大剑。赌森林刺的思路还是在2阶段只留3森林和皎月挖掘机，3阶段打完石头人以后，外面森林牌较少，抓紧时间D完，最好能让森林三兄弟与皎月鳄鱼都追到三。上6以后一般是有了3个三星，且剩下的两张卡也快3了。后续可以选择攒钱上8，遇上AP输出多的上风女娜美，而物理输出较多可以选择轮子妈沙皇组成4沙漠。