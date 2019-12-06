LOLS10排位什么时候开启 LOLS10排位开启时间介绍

2019-12-06 11:40:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LOLS10排位什么时候开始呢？相信有些小伙伴还是很感兴趣的，那么下面小编给大家带来了lols10赛季开始时间一览。

LOLS10排位什么时候开

LOLS9排位已经结束，中间需要经历季前赛，不会开放排位，所以S10排位预计将于1月20日左右开启，官方尚未公布具体还是以官方最新通知为准。

S9排位奖励

荣誉等级2且达到黄金段位以上的玩家可以获得一款剑魔的胜利皮肤。

《云顶之弈》排位赛将在9.22号版本结束，官方称他们还在研究《云顶之弈》排位奖励的最终形式，等他们准备好，玩家会根据上赛季的最终排名得到追加奖励。而暂时在这期间，黄金段位或以上的玩家会获得一组胜利企鹅表情。

赛季结束后还会根据玩家的荣誉等级发放荣誉表情。