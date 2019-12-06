CF12月直播抽抽乐活动内容介绍 CF12月直播抽抽乐活动什么时候开启

2019-12-06 11:30:48 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF12月直播抽抽乐活动什么时候开呢？估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了CF2019年12月直播抽抽乐活动地址一览。

CF12月直播抽抽乐活动

活动时间：尚未开启

活动内容：

使用Q币购买复活币并赠送抽奖用的钥匙

奖池如下：

主播代抽

活动地址：点击进入

活动规则：

1、活动时间：2019年11月21日-2019年12月05日23:59;主播代抽时间：2019年11月21日-2019年12月04日23:59;

2、10Q币可购买1个复活币并赠送1个钥匙，100Q币可购买10个复活币并赠送11个钥匙，赠送的钥匙可以参与抽奖;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送宝箱钥匙，一次最多抵扣9Q币，一旦代金券使用后无法退还(下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券);

3、玩家申请代抽：一个玩家一次只能申请一个主播代抽，如果主播在10分钟内帮玩家代抽结束或者玩家自己撤销代抽，那么玩家才可以继续申请其他主播代抽，申请后钥匙会被冻结;

4、玩家撤销代抽：主播未接受代抽的情况下，玩家可以在申请代抽的10分钟后取消代抽申请，从而解冻返还代抽的钥匙;

5、主播代抽说明：只有官方认证的主播才能帮玩家进行代抽，其他主播不能代抽，若官方主播接受玩家的代抽申请且帮玩家代抽后，则钥匙无法返还，获得的道具奖励会在24小时内发送到玩家的游戏内;主播代抽如果在12月4日23:59分前没有帮玩家代抽完成，则玩家需要自己撤销代抽申请，钥匙返还后自己进行抽奖;

6、奖池内的道具可以重复获得，抽奖获得的永久道具存放在【暂存箱】中，非永久道具直接发送到游戏内!暂存箱内的永久道具可选择重新分解成钥匙或发往游戏仓库，道具会在24小时内发送到游戏内(在参与活动期间请确认好绑定的大区)，请及时处理您在暂存箱获得的奖励，活动结束后，未处理的奖励一律不予补发;

7、超过活动期限的钥匙将作废，请在活动时间内及时使用。但是活动使用的代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

8、高价值道具获得概率公示。

9、本活动与苹果公司无关