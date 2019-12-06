dnf辉煌的金色气息兑换内容一览 dnf史诗之路星河裂缝活动时间介绍

2019-12-06 11:19:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中辉煌的金色气息可以兑换哪些呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看辉煌的金色气息兑换内容介绍。

dnf辉煌的金色气息可以兑换什么

史诗之路星河裂缝活动时间是12月10日至1月14日，活动期间新增了两种全新的史诗之路地下城，两个新史诗之路地下城的入场需求也不相同，玩家在通关之后除了有概率掉落史诗道具之外，还可以获得辉煌的金色气息，玩家使用这个道具可以在花之女王波塞姆处进行道具奖励兑换，那么辉煌的金色气息可以兑换哪些东西呢?

玩家获得辉煌的金色气息可以在活动商店花之女王波塞姆处兑换异界气息净化书、泰波尔斯史诗首饰礼盒、泰波尔斯史诗特殊装备礼盒、史诗跨界石、纯净的增幅书、永恒的黑瞳石礼盒、反物质粒子、波塞姆的祝福药水等道具，其中部分道具是账号限兑的。

以上就是小编为大家带来的关于dnf辉煌的金色气息兑换内容介绍啦!