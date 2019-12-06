欧洲卡车模拟2黑海地图怎么样？黑海地图内容一览

2019-12-06 10:51:05 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

欧洲卡车模拟2是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道欧洲卡车模拟2黑海地图怎么样吗？接下来91小编和大家一起分享一下黑海地图内容一览。

欧洲卡车模拟2黑海dlc内容介绍

黑海dlc内容

“通往黑海之路”带来了三个新的欧洲地区。驾驶员们将能够扩张他们的公司，并运货至罗马尼亚、保加利亚及土耳其。罗马尼亚以其被森林覆盖的特兰西瓦尼亚地区及其附近的喀尔巴阡山脉而闻名;保加利亚则以其多变地形和黑海海岸线而为人熟知。土耳其的色雷斯地区是通往欧洲最大城市——伊斯坦布尔的门户。

从大都市到乡村小镇，卡车司机们更可驾车驶往风景优美的黑海海岸线。

这些地区还将带来多种不同的工业区，以供玩家们运输各类型的货物;其中包括农场、物流公司、采矿业及钢铁工业。

主要特性

逾10,000公里的道路。

罗马尼亚、保加利亚及土耳其的欧洲部分有待探索。

欧洲最大的城市——伊斯坦布尔。

11种新的当地公司货运点及产业。

20座主要的新城市，以及许多较小的城镇与居民区。

著名的地标与可认出的位置。

典型的巴尔干建筑。

全新且独特的3D资产。

与地区气候匹配的茂盛植被。

当地的AI火车、有轨电车及交通车辆。

马车——保加利亚与罗马尼亚乡村特有。

过境——包括不同形式的边境检查。

跨多瑙河的河流渡轮。

黑海地区成就有待解锁。

以上就是欧洲卡车模拟2黑海dlc内容介绍全部内容，希望能够帮到大家。