SD高达G世纪火线纵横怎么刷钱？快速刷钱方法介绍

SD高达G世纪火线纵横是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道SD高达G世纪火线纵横怎么刷钱吗？接下来91小编和大家一起分享一下快速刷钱方法介绍。
SD高达G世纪火线纵横超快刷钱方法分享
目前所知道的最强刷钱方法，原理就是利用生产飞翼高达(EW版)，之后升级到7级后开发成飞翼高达零式(EW版)再分解，一台差价约3万7，母舰带满9台出去，一趟包括通关后的结算，约收入36万CAP左右。
要做到带满9台飞翼高达和2回合收工并且打一次就升级到7级，需要一定的事前准备，不过刷个几次有钱后也很容易达成了。
以上最大化的条件
1.客座需要一位999魅力的驾驶员。(增加经验值)
2.9位机师全部学习保持现状的技能。(机师不获取经验值，但机体经验值增加)
3.母舰需要16格的指挥范围。(舰长加指挥值和学习指挥术技能达到)
4.母舰需要9格的移动距离。(8移动母舰+移动距离插件)
条件1和2是保证打一次关卡就能刚好升级到7级直接开发出零式高达，条件3和4是能保证2回合就能清场。1和2比较重要，后面的2回合3回合过关其实差别不大。
具体方法如下
先去打派遣任务“护卫中立地带”的任务，过关后可得“保持现状”技能，一共需要9个，随便找9位1级的机师学习(母舰的那些驾驶员不需要)。之后去找一台零式高达原型可登陆生产，比较简单的方法是通过生产马格亚那克，之后一路升级开发出零式高达，这台机体好像是刚开始就可以生产了，或是通过刚开始的原有机体设计出来，反正我一个关卡都没有打它好像就在生产列表里面了。升级路线是 马格亚那克--->沙漠高达---->神龙高达--->飞翼高达--->飞翼高达(EW)。
刚开始的一台飞翼高达+初始母舰，就可以出发了，关卡是打铁血月钢的第一个关卡，全程都是利用母舰的联合攻击来打，等刷个几次有钱后就可以量产飞翼高达以及打最高难度了，后面一次可以锁定9个敌人，2回合清场!刚开始的初始母舰的那些成员没必要换，技能都很好用，尤其是锁定和攻击1.5倍。
另外打一次关卡就升级到7级必须是最高难度下，最高难度下命中率很重要，因此要多加射击数值。
以上就是SD高达G世纪火线纵横超快刷钱方法分享全部内容，希望能够帮到大家。
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