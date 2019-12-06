光环致远星全类型敌人怎么打？全类型敌人打法技巧介绍

2019-12-06 10:48:50 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

光环致远星是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道光环致远星全类型敌人怎么打吗？接下来91小编和大家一起分享一下全类型敌人打法技巧介绍。

光环致远星各类型敌人处理方法分享

猎人打法

1、猎人最大的弱点就是太笨重，所以重型武器通通有效，粘雷一粘一个准。并且按照大家反馈来看，致远星里削弱了猎人正面防御力，加强了背面防御力。尽管如此打背面裸露部分仍然比正面划得来得多，大家可以去剧院模式暂停住仔细观察一下猎人的裸露部分所在。例如大家常说的头部其实是它的脖子，实际那也算不得脖子，猎人就是一堆虫子缠绕在一起外面套了个盔甲，你靠近看的话还会发现那些虫子还在不停的蠕动。

2、站在两个猎人的一条直线上，让后面那个发炮打前面的。

3、靠分身或者NPC吸引火力或者躲过近身一扑后敲后背或者用散弹枪，需要一定近战走位技术。

单挑高级精英

1、打高级精英一般不要远远的用步枪打，那样纯浪费子弹。

2、通过掩体靠近，躲在拐角或者圆柱形掩体后面，看紧自己雷达，靠近了就冲出去用喷子或者能量剑解决。如果有分身技能就用分身吸引火力冲出去靠近。不小心血低了就看紧雷达绕柱子躲猫猫。

3、打到其蹲下使用无敌技能时冲到背后刺杀。

4、拐角处粘雷或者电浆枪破盾然后用有爆头判定武器的打脑袋。

敌方载具打法

幽灵号、比较灵活，尽量不要靠近打，在远处驾车让队友搞定。

幽魂号、我的打法是以面对幽魂号斜30度的角度来回开，就跟撸管子一样。这样不容易被炸到。

亡魂坦克、开车快速冲到其身边，这样就不会发炮，利用它转向慢的特点，机枪也打不了你几枪，然后一直绕其转圈，让队友K掉。

以上就是光环致远星各类型敌人处理方法分享，想来大家都了解了吧。