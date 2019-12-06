宝可梦剑盾怎么获得以欧路普极巨化 以欧路普极巨化获得教学

2019-12-06 10:45:47 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宝可梦剑盾怎么获得以欧路普极巨化？但是很多小伙伴都不知道这个宝可梦的获得方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

以欧路普极巨化获得教学：

在宝可梦剑盾中欧路普极巨化在沐光森林区域范围内，靠近湖的左下角位置的巢穴，下雨的天气刷出紫柱出现了。

具体的位置是在地图上看的沐光森林区域范围内，靠近湖的左下角位置的巢穴，下雨的天气刷出紫柱出现

桥间空地挖宝兄弟旁边柱子