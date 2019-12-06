宝可梦剑盾全部霜奶仙获得详情分享 全部霜奶仙怎么获得

2019-12-06 10:44:32 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宝可梦剑盾全部霜奶仙怎么获得？相信很多小伙伴都很好奇这个宝可梦的获得方法吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

宝可梦剑盾全部霜奶仙获得详情分享：

在宝可梦剑盾全部霜奶仙是一个新宝可梦，它的进化也是非常特别的，必须由玩家携带「糖饰」类的道具，然后转动L类比在原地转圈，才能让她进化成霜奶仙。

这次的新宝可梦，小仙奶的进化方式非常特别，必须携带「糖饰」类的道具，然后转动L类比在原地转圈，才能让她进化成霜奶仙，携带的糖饰还会变成进化后的头饰;而且在不同的时段、转圈的时间长度不同，也会造成不一样的结果。

霜奶仙种类表：

转圈的时间长短大致上是以出现转圈音效的次数判断。

短时间：1~2次。长时间：3次以上。出现「三色综合」必须5次以上。

由于不是很明确的关系，建议进化前还是存个档比较安全。目前可取得的糖饰有7种，乘上9种颜色，除了闪光之外，总计有63种「霜奶仙」。

游戏内时间介绍：