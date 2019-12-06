云顶之弈海洋核弹石头人阵容玩法技巧详解 海洋核弹石头人阵容搭配教程

2019-12-06 10:42:59 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

海洋核弹石头人阵容是云顶之弈中一个非常厉害的阵容，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中海洋核弹石头人阵容该怎么玩？怎么运营？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

海洋核弹石头人阵容搭配教程：



阵容一览

6法师+2山脉+4海洋+2守护神。

岩雀，吸血鬼，石头人，锤石，小法，辛德拉，火男，娜美。

装备一览

前期核心吸血鬼需要狂徒来增加回复能力，后排核心火男则是需要鬼书来限制敌方回复，帽子进一步提升输出能力。石头人选择法师之帽转职法师，复活甲增加团战当中的生存能力。

思路玩法

前中期尽量找到3法师4海洋的组合，后续慢慢添加山脉和守护神组件。吸血鬼和石头人在前排抗伤害，岩雀和辛德拉作为后排。石头人转职法师以后配上法师羁绊可以连续开大，然后海洋的回蓝效果也能让他多次开出大招，满屏大招的石头人还是很难阻挡的。