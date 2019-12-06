云顶之弈极地狂战雷霆阵容搭配教学 云顶之弈极地狂战雷霆阵容玩法解析

极地狂战雷霆阵容是云顶之弈中一个比较强势的阵容，但是不少玩家都不知道极地狂战雷霆阵容怎么玩？怎么搭配？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
云顶之弈极地狂战雷霆阵容玩法解析：
阵容构成
极地狂战雷霆的阵容为山隐之焰+雷霆咆哮+劫(光辉女郎)+弗雷尔卓德之心+探险家+狂战士+亡灵战车+永猎双子。阵容成型羁绊为四极地+三狂战+三雷霆+双影+双游侠。四极地外加狂战士有着非常不错的控制能力，雷霆外加狂战士有着很不错的AOE输出能力，外加雷霆咆哮与探险家的残血收割能力，可以这套阵容没有什么短板，能抗能控能输出。
除此之外，这套阵容在当前快节奏的排位赛中还有着不错的锁血能力，因为阵容中1-5费卡都有，但是大部分集中在1-3费，所以这套八人口成型的阵容在六七人口也有着不错的战斗力。
运营思路
这套阵容之所以叫做遍地是大哥，主要是因为这套阵容主C非常多，雷霆咆哮、狂战士、探险家、千珏、光辉女郎甚至山隐之焰都可以当做主C。这么多主C就意味着装备需求并不高，来肉装可以给雷霆咆哮，攻速吸血可以给狂战士，法爆、炽天使给千珏与探险家，纯法师装备可以给光辉女郎。
既然没有装备要求，我们就可以尽可能的追连胜迅速达到八人口，然后依靠质量取胜。想要拿连胜，前期在打完三波小怪之后，把能拿的一费卡全部拿掉，然后在2-1阶段之前升四级，通过一费卡组成强力阵容保证连胜。
前期比较强力的羁绊有森林、三地狱火、双极地双游侠等，主要阵容牌能上就上，打怪与选秀出的装备也不用留着，能合就合，这样前期能够最大程度的增加我们连胜的可能。
阵容关键点
前期如果阵容搭配得当，到打完狼我们也就到达了五级并且差不多能有50的经济。这时候，我们不需要D牌，所有超过50的利息钱我们都拿来升级，快速升到七级。在这期间，我们主要的羁绊依靠双雷霆与极地。在七级之前，没来奥拉夫没来劫的时候，是这个阵容最薄弱的时期，所以快速升级可以尽量帮我们在这段时间少损血。
到达七级之后，我们要做的就是不断D牌尽可能的提升阵容质量，在所有场上的牌都达到了两星。这时候我们有两个方向的提升，一个是继续D牌，尽量增加场上三星牌的数量。另一个方向就是升到八级，然后搜劫与雷霆、极地光辉女郎。
小编的建议是在我们速升到七级时，场上几乎没有被淘汰的玩家，这时候我们D牌的难度较大，所以先升级强劫与光辉女郎会更好一些。
阵容拓展
这套阵容在到达八级后的羁绊可以说是非常完美了，想要再升到九级凑羁绊也没什么可提升的了，所以到达九级之后我们可以选择强力的单排来提升强度，例如：熔岩巨兽、深海泰坦、唤潮鲛姬的控制;瓦罗兰之盾、风暴之怒的保护等。
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