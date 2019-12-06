DNF高级探险家豪华礼包有什么 DNF高级探险家豪华礼包详情介绍

2019-12-06 10:23:20 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF会在12月10日推出高级探险家豪华礼包，许多小伙伴都想知道高级探险家豪华礼包怎么样呢?里面有什么呢？感兴趣的小伙伴赶快和91小编一起看看吧！

高级探险家豪华礼包介绍

12月10日的更新中为玩家们带来了通行证的玩法，叫做阿拉德历险记，这个活动中玩家可以购买高级探险家资格证或者高级探险家豪华礼包开始活动，无论玩家购买哪一个都可以成为高级探险家，而该活动中初级探险家是免费开启的，活动中玩家完成每日、每周以及赛季任务可以获得活动经验值，玩家获得经验升级就可以领取对应的奖励了，那么高级探险家豪华礼包怎么样呢?

高级探险家资格证和高级探险家豪华礼包都可以开启高级探险家资格，而且都可以每天额外获得一个双倍经验的额外任务，区别在于高级探险家豪华礼包可以直接将这个活动登记提升至40级，可以获得奖励其实都是一样的，如果玩家的时间充裕就考虑买高级探险家资格证，如果玩家是佛系党，那可以直接入手高级探险家豪华礼包。

以上就是小编给大家带来详细的高级探险家豪华礼包的介绍了!