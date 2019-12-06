宝可梦剑盾超极巨化卡比兽在哪捕捉 超极巨化卡比兽捕捉教学

2019-12-06 10:04:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问宝可梦剑盾超极巨化卡比兽在哪捕捉？相信很多小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

超极巨化卡比兽捕捉教学：

极巨化后的卡比兽所使出的一般属性攻击将会变成超极巨资源再生。

就在熙丽草原从车站口进入眼前第一个果树坑，红光，五星。

另外这个卡比兽非常难单机，会地震 会岩崩 会超级恶 超级超，往往四五个回合NPC都挂了，所以建议派出75以上的会格斗技能的宠，推荐超极巨化怪力。