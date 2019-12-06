死亡搁浅游戏怎么样 死亡搁浅游戏口碑介绍

2019-12-05 16:21:35 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

每天在路上的外卖小哥风驰电掣，非常潇洒，同时是高危职业，不信?那么来外卖员模拟器《死亡搁浅》游戏试试看。当今生活中，外卖单上的备注千奇百怪，在《死亡搁浅》中毫不逊色，作者小岛秀夫是殿堂级游戏游戏制作人，但这款游戏凭借被玩出梗玩出感情而大火起来。下面来看看现实中的外卖生涯如何?

最近，有款名叫《死亡搁浅》、口碑严重两极分化的大制作游戏，火了。要说这款游戏来头多大?曾在游戏圈被捧上神位的制作人小岛秀夫，“单飞”后耗时三年完成的第一部3A大作。

但口碑怎么样?

△ 截至发稿前，外网的众评网站Metacritic上，《死亡搁浅》的评分只有5.6分，不及格。

那怎么火的?靠互联网上的“玩梗”行为，将这款游戏和“送外卖”扯上了关系，却不经意地戳中了好些人的笑点。

那么，《死亡搁浅》究竟好不好玩?老实说吧，刚玩那几天，我觉得很boring。但随着越来越沉浸剧情，我也开始跟着玩起了梗，玩着玩着，还玩出了真感情。