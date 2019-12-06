我的世界神奇壮观的种子有哪些 我的世界神奇壮观种子分享

2019-12-05 16:17:50 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

我的世界各种神奇壮观的种子是什么?在我的世界中有很多好玩，富有地形多样的种子，小伙伴们有所了解吗，下面是小编带来的我的世界各种神奇壮观的种子分享，还不是很清楚的小伙伴一起来看看吧。

我的世界各种神奇壮观的种子分享

第一眼看到这个种子，许多人都以为进去就会出现几个大型村庄，几个神殿遗迹，然而都没有。进入种子之后，玩家看见的只有各种神奇而又罕见的景观。刚进去时，玩家出生在一个靠海的边缘地区，先向右边走去，会看见一处奇特的景观，这里三面环山，高耸入云，一面朝水，无比开阔，简直就是典型的风水宝地，实在难得一见。而且三面的山都有好几个巨型山洞，如同巨大的天门一般，实在有些壮观，这些都是天然生成的。

探索完右边后，玩家回到出生点，来到海边，这时才隐约发现，原来海洋对面还有一片冰原地区，就像是浮在海洋上的一座巨大冰岛。假如在这里生存的话，可以造一艘船划过去探索一番。

然后开向左边的方向前进，左边是一片靠海的山地地形，景观自然也是非常奇特的。刚没走多远，就出现了一个小的浮空岛，下面还有好几只羊驼在溜达。瞬间产生了一个想法，迫不及待地想在上面建个小房子，然后在上面看海，看日出。

再往前走两步，就看到了一处奇观，这座山的一面特别像一只大象，尤其是前面的部分，更像一只象鼻，难道这就是传说中的象鼻山?现实中也有这样的一处景观。

然后我们从象鼻山往里走，竟然看到了一只巨型“龙头”，这处景观更是神奇无比，只有少部分支撑在地面上，大部分都浮在空中，下面就形成了一个绝佳的乘凉地，你敢在下面建个房子吗?说实话真有点怕它塌下来的感觉。不过，远远望去就像是一只趴在地上的小恐龙，而这里就是一只巨型的“龙头”。大家看着像吗?

看完“龙头”之后，我们再次来到海边，向右边走一会儿，就会看见一个令人啼笑皆非的景观。这是一个沿海的小岛屿，但是形状太奇葩了，仔细看看，这不正是一条三角内裤吗?这里我们给它取名叫“内裤岛”怎么样?不知道是谁落下的呢?

然后我们继续向左上方向出发，接下来就是这个种子最神奇的一个地方了，离海岸不远处有一座孤岛，不仔细看还真以为这是一座普通的孤岛，但是你观察一番就会发现，怎么这么像一张地图的形状呢?而且还是中国地图的形状，难道这座孤岛就是一张中国“地图”?虽然是天然形成的，但这未免太神奇了。

最后我们在这个地图岛附近徘徊时，竟然在右上角区域发现了一座海底神殿，看来这个种子还是有遗迹出现的，在这里生存也是一个不错的选择。