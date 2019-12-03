CF兰新年限定怎么获得 兰新年限定获取方式详解一览

2019-12-04 11:04:33 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

大家都知道在cf这款游戏中有着非常多的角色，那么兰的新年限定该怎么获得呢？很多小伙伴都非常好奇吧，下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

CF兰新年限定获取攻略

相信很多的玩家们之前都是有兰这个角色了，对于属性的话是相当的熟悉了，也就是防闪防摔防雷这三个属性的，大家可以去试一试哦。这个刷属性还是和之前一样的，新年快要到了，除了新年限定版本的，还是蛮值得入手的，目前小编也不知道这个是会出现在抽奖活动中还是免费获得的，大家敬请期待吧~

以上就是小编给大家带来cf中兰的具体获得攻略了!