云顶之弈海洋英雄娜美阵容搭配推荐 云顶之弈娜美阵容搭配攻略详解

云顶之弈有许多阵容玩法，其中海洋英雄娜美阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下娜美阵容搭配攻略啦!
海洋英雄娜美阵容怎么搭配
阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、球女、火男、娜美。
阵容羁绊
魔法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。
海洋(4)：每4秒为队友回复35点法力值。
山脉(2)：战斗开始时随机赋予一个友军1500点的护盾。
守护神(2)：守护者们提升150%的护甲。
核心英雄：虽然火男依然是法师阵容必抢的核心，不过石头人转职法师同样是这套阵容的关键，石头人连续放大的威力还是很的。
推荐装备：前排的吸血鬼需要狂徒来增加回复能力，后排的火男需要科技枪增加回复，帽子提升伤害，然后鬼书可以限制敌方回复。而石头人除了法师之帽转职以外还需要复活甲来增加团战的生存能力。
思路运营：既然石头人需要转职法师所以开局选秀一定不要错过金铲子。前期可以选择2海洋3法师的羁绊过渡，吸血鬼扮演着很关键的角色，可以给到他一个狂徒增加回复。中期注意要收集到火男，他是这套阵容不可替代的后排核心。石头人在这套阵容当中扮演着关键角色，可以用法师之帽来帮助他转职，从而在6法的加持下多次放出大招，控制与输出全部拉满。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈娜美阵容搭配攻略分享啦!
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