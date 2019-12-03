CF12月的枪王自助餐活动介绍 CF枪王自助餐12月活动地址在哪

2019-12-04 10:47:27 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF游戏中12月的枪王自助餐已经开始啦，运气好的小伙伴可以抽取到许多王者级别的武器，下面和小编一起来看看吧。

活动期间，在本页面开通SVIP可获得星星及兑换券，消耗兑换券玩家可以兑换相应的奖励，兑换道具每份单Q最多领取10次，特殊奖励拥有专门的单Q限制;(限量的奖励，先到先得)

活动期间，消耗一颗星星即可进行抽奖，单Q每天限抽150次，抽到万能钥匙的玩家可自由选择兑换奖励，或者分解成25个星星，限量的奖励，先到先得，其他游戏奖励直接发放到仓库中，包月福利发放QQ账户中;

同时玩家可以根据自己的喜好将兑换折换成同等属性的星星，星星不可折换兑换券，先到先得!