云顶之弈9.23海洋六脉法玩法解析 9.23海洋六脉法阵容搭配教学

2019-12-04 10:42:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

海洋六脉法阵容是云顶之弈9.23版中非常强势的一个阵容，但是很多玩家都不知道在游戏中海洋六脉法阵容怎么玩？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

9.23海洋六脉法阵容搭配教学：

9.23海洋六脉法具体玩法介绍：

相信许多lol的玩家都了解海洋阵容，这套阵容真的可以说是很强了，那么这套阵容有没有什么阵容玩法可以克制呢，这就是小编接下来要说的海洋山脉六法了，可以克制这个阵容，一起来看看吧。

小编推荐可以克制海洋阵容的阵容是由4海洋6魔法师2山脉组成的，开局选秀装备优先级铲子>大棒>水滴>大剑>其他。推荐用森林来过渡，拿扭曲树精、翠神、和诡术妖姬。在前期见到任何一只腥红收割者都要拿，这张卡是真的能抗。海洋山脉法的话可以拿一手二星岩雀。

接下来就是每一回合都用利息搜卡，一直打就可以了。这套阵容的话优点还是比较明显的，各位玩家可以多去试试呢。