光环士官长合集PC版发售时间分享 光环士官长合集PC什么时候发售

2019-12-04 10:35:03 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

光环士官长合集PC什么时候发售？但是很多小伙伴都不知道这款游戏的发售时间，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

光环士官长合集PC版发售时间分享：

光环士官长合集计划发行时间为2019年12月3日，但根据微软官方计划，他们会将光环士官长合集PC版内六部作品分部在2020年发布，也就是说，玩家可在12月3日可以玩到的是光环士官长合集中的光环致远星，而不是六部所有作品。

光环士官长合集包含：光环战斗进化、光环2周年纪念版、光环3、光环3地狱伞兵、光环4以及新加入的光环致远星，售价为116元，单独购买光环致远星价格为37元。

光环士官长合集游戏简介：

长久以来一直为游戏主机独占的系列作品初次登陆PC平台，将六部力作的史诗游戏体验一举收入囊中。本合集内的六部作品将逐部推出，以《光环：致远星》首发，并将以2020年推出的《光环4》收官。

游戏特色：

PC平台设置/优化：《光环：士官长合集》针对PC平台进行了优化，支持键盘与鼠标游玩、原生PC功能、最高4K超清画质以及最低60帧的游戏帧率**。合集内的多部游戏适配的设置包括支持超宽屏适配、无上限游戏帧率、自适应同步、自定义视野以及更多选项。

战役模式：《光环：士官长合集》包括《光环：致远星》《光环：战斗进化周年纪念版》《光环2：周年纪念版》《光环3》《光环3：地狱伞兵》战役模式以及《光环4》，玩家可随心所欲体验士官长史诗传奇的壮阔之旅。这六部虚构作品将按剧情前后顺序逐步发行，见证从《光环：致远星》中英勇盖世的Noble 6，到《光环4》中新敌人的崛起。合集全部发行后，士官长史诗将涵盖总计67个战役任务。

多人游戏：《光环：士官长合集》内的每部游戏都自带专属多人游戏地图、游戏模式及游戏类型。合集全部发行后，将提供迄今为止最丰富多彩的多人游戏体验，涵盖超过120张多人游戏地图。

《光环》会员计划：通过《光环》会员计划，《光环》粉丝与社区成员可以最佳效率与343工业通力合作，优化我们的游戏、产品和服务质量。《光环》会员将有机会抢先体验《光环》系列游戏产品，并为开发人员提供反馈意见。成为《光环》会员，让我们携手在未来数年里一起走过《光环：士官长合集》其他作品的发行之旅。

立即体验名载史册的《光环：致远星》，开始你的斯巴达战士生涯。扮演Noble小队的成员，重温传奇战役与决定性的致远星之战，拯救人类最后的根据地。通过划时代的玩家自定义系统、令人难忘的地图和包括“枪林弹雨”在内的经典游戏模式，享受史诗多人游戏体验。与你的小队战友并肩作战，在难度无限上升的战斗中对抗潮水般的敌人，并且活下来!