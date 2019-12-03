光环士官长合集PC版发售时间分享 光环士官长合集PC什么时候发售

光环士官长合集PC什么时候发售？但是很多小伙伴都不知道这款游戏的发售时间，这边91手游网小编给大家介绍下吧！
光环士官长合集PC版发售时间分享：
光环士官长合集计划发行时间为2019年12月3日，但根据微软官方计划，他们会将光环士官长合集PC版内六部作品分部在2020年发布，也就是说，玩家可在12月3日可以玩到的是光环士官长合集中的光环致远星，而不是六部所有作品。
光环士官长合集包含：光环战斗进化、光环2周年纪念版、光环3、光环3地狱伞兵、光环4以及新加入的光环致远星，售价为116元，单独购买光环致远星价格为37元。
光环士官长合集游戏简介：
长久以来一直为游戏主机独占的系列作品初次登陆PC平台，将六部力作的史诗游戏体验一举收入囊中。本合集内的六部作品将逐部推出，以《光环：致远星》首发，并将以2020年推出的《光环4》收官。
游戏特色：
PC平台设置/优化：《光环：士官长合集》针对PC平台进行了优化，支持键盘与鼠标游玩、原生PC功能、最高4K超清画质以及最低60帧的游戏帧率**。合集内的多部游戏适配的设置包括支持超宽屏适配、无上限游戏帧率、自适应同步、自定义视野以及更多选项。
战役模式：《光环：士官长合集》包括《光环：致远星》《光环：战斗进化周年纪念版》《光环2：周年纪念版》《光环3》《光环3：地狱伞兵》战役模式以及《光环4》，玩家可随心所欲体验士官长史诗传奇的壮阔之旅。这六部虚构作品将按剧情前后顺序逐步发行，见证从《光环：致远星》中英勇盖世的Noble 6，到《光环4》中新敌人的崛起。合集全部发行后，士官长史诗将涵盖总计67个战役任务。
多人游戏：《光环：士官长合集》内的每部游戏都自带专属多人游戏地图、游戏模式及游戏类型。合集全部发行后，将提供迄今为止最丰富多彩的多人游戏体验，涵盖超过120张多人游戏地图。
《光环》会员计划：通过《光环》会员计划，《光环》粉丝与社区成员可以最佳效率与343工业通力合作，优化我们的游戏、产品和服务质量。《光环》会员将有机会抢先体验《光环》系列游戏产品，并为开发人员提供反馈意见。成为《光环》会员，让我们携手在未来数年里一起走过《光环：士官长合集》其他作品的发行之旅。
立即体验名载史册的《光环：致远星》，开始你的斯巴达战士生涯。扮演Noble小队的成员，重温传奇战役与决定性的致远星之战，拯救人类最后的根据地。通过划时代的玩家自定义系统、令人难忘的地图和包括“枪林弹雨”在内的经典游戏模式，享受史诗多人游戏体验。与你的小队战友并肩作战，在难度无限上升的战斗中对抗潮水般的敌人，并且活下来!
魔兽世界怀旧服已经有一段时间了对附魔的材料一定有些疑问，相信大家一直在寻找中结构图烟花发射器的材料在哪掉落，以及结构图烟花发射器的属性内容，在这里小编为大家来WOW60怀旧服狱中的结构图烟花发射器的介绍。结构图烟花发射器介绍：结构图：烟花发射器Schematic:FireworkLauncher物品
魔兽世界怀旧服已经有一段时间了对附魔的材料一定有些疑问，相信大家一直在寻找中结构图血藤护目镜的材料在哪掉落，以及结构图血藤护目镜的属性内容，在这里小编为大家来WOW60怀旧服狱中的结构图血藤护目镜的介绍。结构图血藤护目镜介绍：结构图：血藤护目镜Schematic:BloodvineGoggles物品
在这款策略手游中，应该也有蛮多的小伙伴玩过，在这个游戏中士气是非常重要的一个，那么乱世三国士气怎么恢复?今天小编就来为大家介绍一下吧，感兴趣的玩家一起来看看。乱世三国士气怎么恢复?在这款手游中，士气将会影响到阵容的战力，一个阵容中如果时期锐减的话，这个就是一种非常不好的事情了，战力会随着士气的减退而
王者荣耀S18鲁班大师出装选择，小伙伴们是不是已经玩起这个鲁班大师了呢?不过说实话出场率不是很高啊，小伙伴们在战斗中是怎么出装的呢?下面是小编带来的S18鲁班大师最新出装顺序推荐，一起来看看吧。S18鲁班大师最新出装顺序推荐出装建议推荐一：支援型坦克出装，由于续航和移速的能力提升，可高效游走频繁支援
大家对于绝地求生吃鸡都不陌生吧，一开始时里面有很多的bug，这次的版本更新中。这次的版本中沙漠图刷新的自动贩卖机成为了游戏的好玩地方。那么自动贩卖机到底在哪里刷新呢?下面小编就带着大家一起来看看吧!绝地求生自动贩卖机刷新位置图文详解走到贩卖机面前按F会出现饮料/止痛药;按F键获取之后，贩卖机有10秒
在《SD高达G世纪：火线纵横》游戏中，玩家可以把机体卖掉来获得金钱，所有有些玩家会把关卡中获得的机体卖掉，很多玩家不知道哪个关卡能获得多机体，下面就和91单机网小编一起来了解一下吧。多机体捕获关卡分享seed最后一关有很多机体可以抓，能卖四五十万左右。
莉莉娜是《高达W》的女主角，她的真实身份是桑古王国公主，那么ew莉莉娜怎么获得呢？很多小伙伴都不是很了解吧，那么下面就让91单机网小编带大家一起了解一下吧。ew莉莉娜解锁方法分享ew莉莉娜想要解锁需要W全剧本通关，通关之后就行了。
《SD高达G世纪：火线纵横》游戏里，没有加入小地图设定，不过可以缩放战场地图，但是很多小伙伴都不知道应该怎么缩放，那么小编为大家带来的《SD高达G世纪：火线纵横》缩放战场方法分享，感兴趣的玩家可以一起来看看。缩放战场方法分享想要缩放战场NS版是减号加上摇杆r，pc版是鼠标滑轮。
《SD高达G世纪：火线纵横》的最终关可以获得四个机体，然而这一关需要玩家来解锁的，那么具体应该怎么操作呢？很多小伙伴都不是很清楚吧，下面小编为大家带来的《SD高达G世纪：火线纵横》最终关解锁方法分享。最终关解锁方法分享只要通关全剧本即可解锁最终关，最终关过后解锁hell难度。
帝国时代2决定版是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道帝国时代2决定版高清材质包闪退怎么办吗？接下来91小编和大家一起分享一下高清材质包闪退卡顿解决方法说明。帝国时代2决定版高清材质包闪退解决方法介绍决定版的配置要求一点也不高，只需要8G内存和6年前的显卡，但是