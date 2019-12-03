SD高达G世纪火线纵横怎么获得els00 获得els00q途径解析

最近很多玩家都在问SD高达G世纪火线纵横怎么获得els00？相信不少小伙伴都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
获得els00q途径解析：
大神攻略(SD高达G世纪火线纵横els00q获取方式)
本人一开始只有基础人物就直接打钢弹00剧场版，因为特爱狱天使，妖天使等机体。
但是发现第三章超难打，因为基础机体性能超烂，于是我研究出用基础机体拿到00所有机体的方式。
第二章的时候，不要召战舰，只召四小强，开场就把四小强拉到地图最上方摆一排。
然后要获得加拉迪萨的建造，所以就直接把加拉迪萨开到敌人区域吸引它们不要去打自己的四小强。
这样的打法会无法解隐藏条件，不过对我来说没差，然后先清理掉变成MS的ELS。
清得差不多之后直接把加拉迪萨开到大型ELS旁边，小型ELS全部都会被吸引过去，把GET打满即可。
第二阶段把妖天使，狱天使，边走边打的方式，开到战场中间，为了避免ELS跑去找四小强。
基本上妖天使跟狱天使开到战场中间前就可以把大多得左边区域的敌人清掉(要配合武士男队伍清理)
然后把自己的四小强往左边拉(基本上感觉因为剧情关系，主角机闪避都会成功)
然后慢慢清场就好(把妖天跟狱天的GET打满)，以上大概是第二章的打法。
接下来重头戏是获得ELS00，因为这个必须打第三章然后难度选EXTRA再加上一开始我们只有一艘烂战舰跟四小强，所以我失败了多次之后发现了打法。
一开始也是不召换战舰只召四小强，然后把四小强拉到下方中间位置(因为第二阶段左右两侧会有ELS)。
然后在三回合内，把不死男(派屈克)用妖天使跟狱天使一直把他往上推。
为什么?因为剧情关系，我们的剎那哥会救他然后游戏内派屈克的位置会被剎那哥取代。
第一阶段撑过3回合(不是撑10秒)。
除了妖天使，狱天使，跟派屈哥不要让他们死掉之外，其它人可以当作吸引火力的祭品，把派屈克一直往上推，越往上越好。
然后第二阶段我们的剎那会出来，然后要在5回合内冲到最上面绿框区域。
因为前面有帮派屈克推上去，所以我到这个任务基本上只要两个回合就冲到最上面了。
至于妖天使跟狱天使就用来打敌人第一下,第二下给剎那打，然后把剎那往上推。
可以稍微算一下距离，基本上就可以用一开始的基本机体跟战舰直接获得ELS00。
对了，下方在第二阶段托勒密会出来，然后留下自己的四小强的主角基不要跟敌人打。
把其它三只去吸引下方所有ELS火力(就算被打爆也没差)。
全部都用闪避，主要拖时间让剎那到中枢，大概是这样。
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