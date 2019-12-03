cf兰新年限定皮肤怎么获得 cf兰新年限定皮肤获取攻略详解

2019-12-04 10:32:14 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道cf游戏中兰的新年限定皮肤应该要怎么获得呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的介绍吧!

cf兰新年限定获取攻略

相信很多的玩家们之前都是有兰这个角色了，对于属性的话是相当的熟悉了，也就是防闪防摔防雷这三个属性的，大家可以去试一试哦。这个刷属性还是和之前一样的，新年快要到了，除了新年限定版本的，还是蛮值得入手的，目前小编也不知道这个是会出现在抽奖活动中还是免费获得的，大家敬请期待吧~

以上就是小编给大家带来cf中兰的具体获得攻略了!