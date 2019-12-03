DNF史诗跨界石有什么作用 DNF史诗跨界石详情介绍一览

2019-12-04 10:30:24 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道DNF游戏中史诗跨界石真的可以跨界吗?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下史诗跨界石具体详细介绍吧!

史诗跨界石具体介绍

首先我们先来看一下这个跨界石的获取途径，大家是需要用400个材料才可以兑换一个的，一个账号的兑换的次数也是有所限制的，最多的话只能够获取两次的哦。接下啦我们再来看一下跨界的使用规则，只能够跨防具：上衣、头肩、下装等等，还有一个就是特殊的装备，比如：魔法石等等，大家可以看一下小编给大家带来的游戏截图哦，请看上面的图片。

以上就是小编给大家带来DNF详细的史诗跨界石的介绍了!