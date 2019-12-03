DNF12月10日版本更新到几点结束 DNF12月10日更新内容详情介绍

2019-12-04 10:28:45 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF12月10将会迎来一次大的活动更新，那么具体更新到几点？更新内容有哪些呢？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧！

12月10日更新内容介绍

12月10日为玩家们带来全新的活动版本更新，更新时间预计在5小时左右(4:00-9:00)，本次更新中为玩家们带来了5个全新的活动内容，玩家通过这些活动可以获得多个奖励。更新后新增了两个新史诗之路地下城，而且这两个地下城有着不同的入场需求，玩家在这两个史诗之路地下城中可以获得兑换道具辉煌的金色气息，玩家可以兑换多个道具奖励。

活动方面为玩家们带来了南瓜球的新商机、雪球奇缘、冒险者游戏和休息休息一下4个新活动，4款活动都是玩家参与之后获得一定数量的兑换材料，然后和NPC进行道具奖励的兑换，奖励中包括了增幅书、扭转书、深渊之鳞套装礼盒、传说勋章自选礼盒、满属性首饰珠宝自选礼盒、满属性特殊装备宝珠自选礼盒以及多个材料礼盒等奖励。

以上就是小编给大家带来DNF12月10日的具体更新内容介绍了!