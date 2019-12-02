乱世三国士气怎么恢复 乱世三国士气恢复方法介绍

2019-12-03 16:59:10 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

在这款策略手游中，应该也有蛮多的小伙伴玩过，在这个游戏中士气是非常重要的一个，那么乱世三国士气怎么恢复?今天小编就来为大家介绍一下吧，感兴趣的玩家一起来看看。

乱世三国士气怎么恢复?

在这款手游中，士气将会影响到阵容的战力，一个阵容中如果时期锐减的话，这个就是一种非常不好的事情了，战力会随着士气的减退而减退，当然如果是士气在满格的话，自然战力就非常强了，当然这个就要取决于他的行军速度了，在这里要是远距离行军的话，这样就会导致士气锐减，导致战力下降，当然就算是打的过的话，也是会导致战损上的增加，而这个士气也是非常重要的，那么我们需要远距离征战怎么办呢?其实还是很简单的，如果想要远距离征战的话，我们首先去目标附近占领一块比较低级的土地，这样就可以把战损降到最低，然后建造营帐来调动部队，部队从营帐中出兵的话，就不会士气锐减哦。’

至于士气怎么恢复，这个就很简单的，这个士气是会自动恢复了，如果部队停留一分钟的话就可以恢复零点五士气，当部队回到主城后自然士气就加满了，当然我们增加了 营帐之后，我们也可将营帐作为中转，将两地之间缩短两地之间的距离，如果士气较少的话，我们可以先到营帐当中停留等士气恢复后在进行打仗哦。