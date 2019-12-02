王者荣耀S18鲁班大师怎么出装 S18鲁班大师出装推荐

王者荣耀S18鲁班大师出装选择，小伙伴们是不是已经玩起这个鲁班大师了呢?不过说实话出场率不是很高啊，小伙伴们在战斗中是怎么出装的呢?下面是小编带来的S18鲁班大师最新出装顺序推荐，一起来看看吧。
S18鲁班大师最新出装顺序推荐
出装建议
推荐一：
支援型坦克出装，由于续航和移速的能力提升，可高效游走频繁支援队友
推荐二：
保护型坦克出装，技能加上装备效果的叠加可为队友提供强力的保护
背景故事
鲁班是与墨子不分伯仲的机关天才。为了心无旁骛地研究机关科学，他在本该毕业的年纪，依赖稷下无限制的学年机制，长期驻留院内。开启“代号鲁班”研发计划后，他创造出首个具有生命力的第七号机关，他也不由与之产生了父子般的感情。
稷下为邻城所受威胁提供兵力支援时，鲁班七号也被送至战场，在途中却因突袭走失。鲁班亲自去往邻城，一边支援前线，一边寻找七号下落。在此期间，他创造了一副六臂机械以应付各种混乱的局面。但直到战争结束，鲁班七号仍旧没有下落。
回到稷下的鲁班从此闭门不出，比往日更沉浸在机械运作的世界中。他发明出许多看似无用的机关，尤其是各式机关翅膀，以弥补心中的憾恨。这原本是他与世界仅存的微弱联系，但这份联系因为“星之队”闯入他的生活，而重新恢复了……
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