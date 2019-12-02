绝地求生自动贩卖机在哪里 自动贩卖机刷新位置一览

2019-12-03 16:56:50 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

大家对于绝地求生吃鸡都不陌生吧，一开始时里面有很多的bug，这次的版本更新中。这次的版本中沙漠图刷新的自动贩卖机成为了游戏的好玩地方。那么自动贩卖机到底在哪里刷新呢?下面小编就带着大家一起来看看吧!

绝地求生自动贩卖机刷新位置图文详解

走到贩卖机面前按F会出现饮料/止痛药;

按F键获取之后，贩卖机有10秒的冷却时间，这段时间不可再次获取。

总共可以获取15次饮料/止痛药!

获取有概率中奖，此时贩卖机会有中奖提示+音乐(其他玩家能听到)，中奖一次会获得8瓶饮料/止痛药：

使用枪械射击可破坏贩卖机，并发出警报声(其他玩家可听到)，当你补给品足够时可破坏防止其他玩家获取补给。

刷新地点与埋伏点

贩卖机会在沙漠图中的：拳击馆、赌场、旅馆、加油站以及商业建筑中随机出现。

且拳击馆与赌场有大概率会出现两个贩卖机!再加上皮卡多也有旅馆以及加油站，所以皮卡多的贩卖机是最多的!

看了上边这篇绝地求生自动贩卖机在哪里 绝地求生自动贩卖机怎么用，小伙伴们赶快去试试吧，希望能够帮助大家。谢谢。