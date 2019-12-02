帝国时代2决定版高清材质包闪退怎么办？高清材质包闪退卡顿解决方法说明

2019-12-03 13:36:51 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

帝国时代2决定版是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道帝国时代2决定版高清材质包闪退怎么办吗？接下来91小编和大家一起分享一下高清材质包闪退卡顿解决方法说明。

帝国时代2决定版高清材质包闪退解决方法介绍

决定版的配置要求一点也不高，只需要8G内存和6年前的显卡，但是steam评论中已经有很多人发现，如果用这个高清材质包，内存16G都不够，会频繁闪退!

强烈建议提供没有整合高清材质包的版本(另外独立提供高清材质包)，不要跟孤岛惊魂5一样，多下载20个GB的文件，不但用不了，占着硬盘不说，还导致频繁崩溃闪退。

闪退解决方法：如果你的物理内存是8G，显示分辨率1080P，开启增强图像(UHD)选项的话，试试将系统的虚拟内存(分页文件)设置为20G也就是20480MB，亲测可以解决闪退问题!我试过设为16G还是会闪退。

补充：5楼朋友说，16G物理内存的电脑可以把虚拟内存设置为8G。

卡顿解决方法：关闭增强图像(UHD)选项，相当于预设图像品质为“中”，抗锯齿可以尝试开启(或者可以选择预设品质“高”，然后取消勾选增强图像UHD)

系统必须是新版win10，旧版或者win7启动不了。

以上就是帝国时代2决定版高清材质包闪退解决方法介绍，想来大家都了解了吧。