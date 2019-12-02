人类一败涂地指令有哪些？最全游戏指令汇总

2019-12-03 13:34:27 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

人类一败涂地是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道人类一败涂地指令有哪些吗？接下来91小编和大家一起分享一下最全游戏指令汇总。

人类一败涂地游戏指令一览

一般指令

1.Ctrl+F6，冻结/解冻画面。(限单机)

2.Ctrl+F8，开启自由视角模式(上帝视角，通关才能开启)，Q上升，Z下降，鼠标中键滑轮拉近拉远视角，点击中间恢复正常视角。

3.Ctrl+Shift+T，慢动作，时间变慢两倍。(限单机)

4.Ctrl+Shift+R，逐帧视频捕捉。(将减慢游戏时间导出PNG，表现为游戏变卡)

5.Tab，显示房间里的玩家序号和名称。

6.T，开启聊天对话框。

7.~，开启控制台。

对话框指令

T键开启聊天对话框，字体的大小和颜色可调节。

1. 改变字体大小，输入 (这里的88就是字体的尺寸)，恢复到正常的大小，只需输入以下内容：如果不起作用，只需输入 。

2.改变字体颜色，输入<color=red #00fffa="" (这里的red和 #00fffa就是颜色的代号)， 然后按enter键就可以改变字体的颜色， 要恢复到正常的颜色，只需输入以下内容：。

控制台指令

按~开启指令台，开启后可输入指令。

1.输入 /list 显示房间内所有玩家的编号和名字。(Tab可直接查看)

2.输入 /kick+空格+玩家的序号 踢出该玩家。(房主专属)

3.输入 /mute+空格+玩家的序号 禁言该玩家。(房主专属)

4.输入 /guns在圣诞房间丢弃手上的炮仗。

5.输入fps，进入第一人称模式，非常有挑战性的模式。

6.输入climbcheat，开启攀爬作弊模式，使你的攀爬变得更简单。

7.throwcheat 开启抛投作弊。(能在空中飘三秒)

以上就是人类一败涂地游戏指令一览全部内容，大家都了解了吧。



