《SD高达G世纪：火线纵横》怎么快速获取经验 快速获取经验方式详览

2019-12-03 13:34:04 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《SD高达G世纪：火线纵横》游戏里，含有升级系统，机体的升级可以帮助玩家更好地通关关卡，那么我们怎么才能快速获得经验呢？很多小伙伴都非常好奇吧，这篇《SD高达G世纪：火线纵横》快速获取经验心得分享一定可以帮到你!

快速获取经验心得分享

人物能力值总和会影响获得的经验值，想要机体升级快一点建议就是开战舰的成员最好就是锁定等级，能力值只买几项必要的其他的都不要点从而获得更多经验提高效率。

技能经验*XXX倍这种技能为单体技能只能提高对自己的效果，对其他人无效，驾驶员也有类似技能的应该也是同理。

战舰上，同一批人物，舰长和乘客换位置不会影响机体获得的经验值