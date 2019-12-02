云顶之弈山隐之焰怎么出装？最佳山隐之焰装备搭配推荐

2019-12-03 13:31:27 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，游戏中山隐之焰是比较强的，那么各位小伙伴们知道山隐之焰怎么出装吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳山隐之焰装备搭配推荐。

云顶之弈山隐之焰出装推荐分享

推荐装备

巨龙之爪

守护天使

救赎

属性

生命：650

护甲：40

魔抗：20

物攻：50

攻速：0.55

暴击率：25%

攻击距离：1

初始法力值：0

法力：75

技能

雷霆吐息

主动

奥恩朝一个锥形区域进行雷霆吐息，对区域内的敌人造成魔法伤害，并在接下来的一段时间里使这些敌人被暴击的几率提升。

伤害：100/200/300

羁绊

雷霆(部署多名雷霆英雄能让他们在暴击或受到暴击时对相邻敌方单位造成伤害。)

2：雷霆英雄在暴击或受到暴击时对相邻敌方单位造成70点伤害。

3：雷霆英雄在暴击或受到暴击时对相邻敌方单位造成250点伤害。

4：雷霆英雄在暴击或受到暴击时对相邻敌方单位造成500点伤害。

守护神(部署多名守护神能为他们提供护甲，随部署的守护神数提升。)

2：守护者们提升150%的护甲。

4：守护者们提升300%的护甲。

6：守护者们提升450%的护甲。

以上就是小编给大家带来的云顶之弈山隐之焰出装推荐分享，想来大家都了解了吧。