云顶之弈钢铁沙剑刺阵容搭配推荐 云顶之弈钢铁沙剑刺阵容详情介绍

云顶之弈中钢铁沙剑刺阵容要怎么进行搭配呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看云顶之弈钢铁沙剑刺阵容搭配攻略。
羁绊分析
4剑士，2钢铁，2沙漠，2秘术，2或3云霄，3刺客
推荐装备
主C：魔腾——破败、无尽、羊刀
主C：卡兹克——饮血、无尽、炽天使/帽子/正义
(2选1主C思路不同用法不同)
副C：希维尔——红色增益、沉默/缴械、飓风
或飓风/巨杀、巨杀、羊刀
阵容说明
剑刺阵容阵容多变，可随市根据场上形势更换棋子，可C选手多，容错率高，2沙漠羁绊削减敌方护甲，变相的增强输出，且本阵容纯物理输出阵容沙漠羁绊收益很大，但比较怕幻影之舞这件装备。4剑羁绊，由于版本剑士就4位，我们通常会选择破败这件装备来凑羁绊,本阵容中可选棋子为魔腾魔腾无法力值，技能是被动第三击群攻并回血，携带破败凑4剑羁绊后单次攻击就有40%几率触发剑士羁绊进而触发被动技能，破败对魔腾的提升巨大;魔腾本身还是刺客羁绊，在3刺羁绊下暴击伤害与暴击率均有提升，这让我们第二件装备想到了无尽之刃，但有利有弊有无尽的魔腾伤害直接翻倍，弊在于遇到幻影之舞会被克制很难打出伤害。第三件装备可出羊刀在剑士羁绊的加成下羊刀的叠加效率得到有效提升，而攻击就代表回血增强攻击的同时稳固了血量提高了生存能力，魔腾是三费卡，在没有其他玩家魔腾主C的情况下追三可能性非常高。
卡兹克这个棋子在此阵容中也是能主C的选手由于技能必定暴击无尽我们也是选择之一，因为没有回血能力我们可选择饮血剑/科技刀之一(饮血优先)。第三件装备选取更可以根据其技能回蓝特性搭配炽天使，一个技能下去回30蓝(炽天使20+技能10)，1次攻击满蓝，解锁1击1技能成就，无尽可更换为帽子、和正义之拳。琪亚娜不用装备的输出点，技能伤害能力极强且群攻带眩晕控制，3刺羁绊对刺客三大输出增强很大，可变的元素属性，更可以在云霄局凑3云羁绊。希维尔，由于技能攻击可弹射且可以释放技能特效，出装方式更加多变，由于此阵容中我们主C为魔腾或者卡兹克，我们希维尔出装推荐功能装备，沉默，缴械，红色增益，和增强技能效果的飓风(飓风的灵体攻击也能触发攻击特效)，遇到同行或极地剧毒狂战等回血超强的阵容红色增益必出。攻击装玩法飓风/巨杀、羊刀、巨杀。
雷克塞作为此阵容唯一坦(3星亚索也可)与魔腾组成钢铁羁绊，雷克塞半血后的2秒免伤，让其坦度提升巨大，装备可出防御装备，但也是后期的选秀成品装备无需刻意给与装备。易来之后可替换亚托克斯，2星易可C添置火炮能防止假赛，更可与娜迦组成2秘术羁绊。
运营思路
选秀：铲子>反曲弓>宝剑=拳套>其他
前期三森林或三掠食过度，三森林与三掠食均能保证前中期健康血量。中期卡兹克没来可用雷克顿代替组成双沙漠，易没来之前用亚托克斯代替，易5费卡不多强求。7人口成型即成型。8人口上娜迦，如果易没来，娜美更可替换娜迦，增加一个群体大控(与地方C位对角占位)。
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