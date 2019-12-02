DNF冠军光环怎么样 DNF冠军光环属性介绍

2019-12-03 11:23:22 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF推出了可以限时领取光环的活动，许多小伙伴都想知道冠军光环怎么样吗?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细属性的介绍吧!

冠军光环属性介绍

冠军光环和冠军称号的活动时间是11月29日至12月31日，活动期间玩家在活动页面通过开通腾讯视频会员特权获得冠军徽章，玩家获得冠军徽章可以进行多款道具的兑换，包括了30天黑钻特权、高级装扮兑换券、升级券、一次性增幅器、装备品级调整箱等等奖励，当然玩家们的首选还是进行绝版称号和光环的兑换，冠军称号的兑换需要10枚冠军徽章，而冠军光环需要20枚冠军徽章，那么冠军光环属性怎么样呢?值得玩家去兑换嘛?

冠军光环的兑换需要20枚冠军徽章，也就是说玩家在活动中需要一次性开通3个月的会员，需要花费58元去兑换一个光环，该光环的属性为：力量、智力、体力、精神力+20;物理/魔法暴击+2%;Lv1~30技能+1(包括被动技能);城镇移动速度+10%;追加个人瞬间移动属性(冷却时间10分钟)。总体的属性加成还算是配得上58元的售价，在光环的外观上也是比较的浮夸，玩家可以借鉴一下下图。

以上就是小编给大家带来DNF中冠军光环的属性介绍了!