云顶之弈9.23元素地图阵容如何搭配 云顶之弈9.23元素地图阵容搭配推荐

2019-12-03 11:12:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在云顶之弈中9.23版本中元素地图阵容药怎么进行搭配呢?估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了云顶之弈9.23元素地图阵容搭配攻略介绍。

云顶之弈在最近更新的新版本中，上线了第二赛季元素崛起的相关内容，元素崛起的内容不仅仅只是表现在英雄上，还对游戏的地形得内容也做了非常多改动，游戏的提现中就是四种不同的地图。有了四种地图自然也会做出一些区别，不同的元素适合的英雄。

在云顶之弈游戏中一共有四种地图，每一种地图适合不同的阵容，今天小编就来详细的介绍一下什么地图搭配什么阵容。

风：风元素地图适合沙漠剑刺，奇亚娜变云霄元素后可凑3云霄，白嫖5%的闪避几率。

另风元素提供的闪避跟冰拳是绝配，在风元素地图中前排的装备就可以省略绿叉，直接做冰拳和龙牙。

水：水元素地图最适合法海，但法海本身就是版本中最热门的阵容，会出现大量的同行。所以可以反手做沙漠剑刺，或者看牌做极低狂战剧毒，站位针对法海主C火男。

火：火元素适合沙漠剑刺，也适合掠食者体系和极地的阵容，都可以让核心英雄拿到攻速加成。

土：土元素最适合掠食者体系，土元素地图越早确定阵容，越早的给核心英雄吃土越厉害，恰好掠食者的核心英雄都是前期出的低费英雄。