DNF审判天使降临称号好看吗 DNF审判天使降临属性详情介绍

DNF最近推出了限时领取称号的活动，许多小伙伴都想知道审判天使称号外观怎么样呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的介绍吧!
审判天使降临属性介绍
这个是一个翅膀带皇冠，然后特效是一把剑闪现下来的，还是蛮炫酷的，值得大家去入手的哦。
想要获得这个称号的玩家们还是蛮简单的，大家可以直接用10个冠军徽章去兑换的哦，这个还是限量的称号呢，快点去获得吧~
以上就是小编给大家带来DNF审判天使降临称号外观的属性介绍了!
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