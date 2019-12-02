DNF审判天使降临称号外观一览 DNF审判天使降临属性解析

2019-12-03 10:36:25 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

审判天使降临称号是DNF中新上线的，但是很多小伙伴都不知道在游戏中审判天使降临称号外观怎么样？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

DNF审判天使降临称号外观一览：

审判天使降临属性介绍

这个是一个翅膀带皇冠，然后特效是一把剑闪现下来的，还是蛮炫酷的，值得大家去入手的哦。

想要获得这个称号的玩家们还是蛮简单的，大家可以直接用10个冠军徽章去兑换的哦，这个还是限量的称号呢，快点去获得吧~