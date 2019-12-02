逆水寒怎么获得春日花满头称号 春日花满头称号获得教程

2019-12-03 10:28:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

逆水寒怎么获得春日花满头称号？相信很多小伙伴都很好奇这个称号的获得方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

春日花满头称号获得教程：

春日花满头称号怎么获得？

第一段：

触发条件：大家在汴京三合楼水池里游泳可以触发该奇遇。

触发坐标：汴京763.387

故事内容：在三合楼失足掉入水池中，然后碰到一位侠士闲谈之，随后在三合楼酒桌上遇到一位大汉，与大汉闲聊共饮，接着遇到街上光天化日之下调戏良家少女之事，后得知少女也是酒鬼，三人共约深入调戏少女的主人家偷酒。

小技巧推荐：大家可以去杭州桥上打坐，触发每日可获得一次的五感提升BUFF，坐标在杭州515：441。

第二段：

1：后偷酒完事，顺带还偷了点银子，然后把银子放在一户穷人家(还需5个高丽参)，后三人商量去汴京的宝津楼之上赏月饮酒。

2：第二日后，三人相约游玩汴京，偶遇少女的梦中情人，之后变身为少女了解她的身世以及如何与她的梦中情人相识的。

3：剧情结束，后得知大汉就是她的梦中情人，后遇四大恶捕要大汉交出东西，随后三人与恶捕斗之。

4：完事后，三人在一间小屋暂避，再二人与大汉谈了，了解大汉如何变成如今这般。

第三段：

1：随后恶捕追来，大汉与少女相约与恶捕相斗，要主角把蔡京的行贿账簿交给神侯府。

2：交给师叔后，返回查看情况，得知大汉中毒，需安静调养。

3：数日后，主角收到一封信，少女说大汉中毒已解，但是记忆全失，随后少女想与大汉去看春花。

4：主角来到杭州，偶遇两小孩嬉戏，听闻碰到两位朋友的信息，问之了解详情，随后全剧终。

总结：剧情比较简单，没有任何困难之处，完全是剧情奇遇，跟着剧情任务走就行了，花费时间少，得的称号比较好看，大家可以考虑做做。