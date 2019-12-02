cf12月王者夺宝活动入口在哪里 cf12月王者夺宝活动地址网址一览

2019-12-03 10:17:14 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问cf12月的王者夺宝活动地址在哪里呢？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的活动地址吧!

cf12月王者夺宝活动地址

12月王者夺宝活动时间是12月4日至12月18日，活动期间玩家通过购买复活币来获得夺宝机会，本次奖池中除了点券、活动积分以及交易钥匙之外都是永久奖励，包括了AK47-黑鲨、超级护目镜、巴特雷-金色蔷薇、炫金武士、炫金超新星、雷神星空皮肤、超级背包、M4A1-雷神、M4A1-龙血以及超稀有奖励王者之灵。玩家活动中获得活动积分是可以用于兑换本次活动中的道具奖励的，而超稀有奖励王者之灵的兑换只需要90积分。

12月王者夺宝活动入口：点击进入

本次活动中玩家每次进行抽奖都会获得一定的幸运值，玩家的幸运值越高获得大奖的几率就越高，同时玩家的幸运值满500后抽奖会必得永久奖励，同时幸运值会进行清零，当然玩家在抽到永久奖励时也会将幸运值清零。

以上就是小编给大家带来cf12月王者夺宝的具体活动地址了!