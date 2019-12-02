DNF绝版光环称号限时抢在哪抢 DNF绝版光环称号限时抢入口地址分享

2019-12-03 10:15:09 来源：91单机游戏 编辑：十一

这次DNF狂欢活动有绝版光环称号，许多小伙伴都想知道这个要怎么抢呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的绝版光环限时抢的活动入口吧!

绝版光环称号限时抢入口

绝版光环称号限时抢活动时间是11月29日至12月31日，活动期间玩家在活动页面进行腾讯会员的开通就可以获得冠军徽章，开通一个月可以获得7枚冠军徽章，一次性开通3个月可以获得21枚冠军徽章，冠军称号需要时10枚徽章进行兑换，冠军光环需要20枚冠军光环进行兑换。玩家使用冠军徽章还可以兑换黑钻特权、高级装扮兑换券、华丽的徽章自选礼盒、一次性增幅器、凯丽的强化器等多款道具奖励，其中高级装扮兑换券限兑8次。该活动中玩家开通一月套餐和三月套餐都仅限20次，共80个月，也就是说玩家最多只能获得562枚冠军徽章。

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