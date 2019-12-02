DNF伤害爆炸强无敌光环属性怎么样 DNF伤害爆炸强无敌光环介绍详情

2019-12-03 10:12:13 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF推出了可以限时领取光环的活动，许多小伙伴都想知道伤害爆炸强无敌光环属性怎么样?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细属性的介绍吧!

伤害爆炸强无敌光环属性介绍

这个光环看上去还是比较酷炫的，它的属性是

力量、之力、体力、精神 +20物理/魔法暴击率 +2%城镇内移动速度 +10%

【附加功能】：个人传送所以职业lv1~30全部技能lv+1(特性技能除外)小编认为还是非常不错的，各位玩家们觉得呢。

以上就是小编给大家带来DNF中伤害爆炸强无敌光环的属性介绍了!