LOL9.23版怎么玩征服者卡萨丁 征服者卡萨丁出装符文加点教学

2019-12-03 10:00:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

LOL9.23版本已经上线一段时间了，但是很多玩家都不知道在游戏中征服者卡萨丁怎么玩?怎么出装好？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

征服者卡萨丁出装符文加点教学：

LOL9.23卡萨丁一直是中路刺客的后期霸主，凭借着16级R技能的超短CD，他可以轻松的完成团战的收割，同时因为最新的征服者符文的加入，使得他在输出时能够得到一定的回复，进一步增加了自己的生存能力。

符文天赋：

主系精密系+副系主宰系

基石符文选择征服者，卡萨丁一套技能就可以打满征服者层数，后续每个技能不仅会受到自适应加成，还能够拥有回复效果，气定神闲能够在击杀敌人后回蓝，强化收割能力，还能够增加蓝量上限，韧性可以减少被控制的时间，主宰系的两个符文可以提高回复能力。

技能加点路线：

技能加点选择主Q副E，有R点R，Q技能是卡萨丁前期线上换血的关键技能，可以提供护盾与伤害，E技能可以帮助卡萨丁减速对手，还能帮助清理兵线。

注意事项：如果线上遇到亚索这类频繁释放技能的英雄，可以主E，由于对面需要频繁释放技能，这样可以不断给我们的E技能充能，并且E技能的加成是要比Q技能高的。

装备选择：

首件装备推荐时光杖，增加血量与蓝量，卡萨丁R技能在短时间使用会使得蓝耗翻倍，增加的生命值也可以提高卡萨的生存能力，第二件选择大天使之杖，增加卡萨丁的蓝量，并能够在叠满被动后提供护盾，第三件推荐巫妖之祸，强化卡萨丁的爆发能力，第四件推荐中娅沙漏，增加卡萨丁的生存能力，最后一件装备推荐虚空之杖，增加法术穿透。

打法思路：

卡萨丁前期线上能力并不强势，可以通过Q技能补刀或者骚扰，E技能叠满后可以打出EQW的连招进行消耗，主要的目的是快速的升级到6级，6级后卡萨丁拥有了很强的支援游走能力，大招CD较短可以利用大招进行位移，不过需要注意大招的蓝耗较高，防止空蓝的情况出现。