炉石传说奥数吐息卡牌怎么样 炉石传说奥数吐息卡牌介绍

2019-12-02 17:41:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

炉石传说奥数吐息卡牌有什么效果?可能有些玩家对炉石传说手游奥数吐息卡牌的效果不是很清楚，下面就跟着小编一起来了解看看吧。希望能够帮助到大家，谢谢

炉石传说巨龙降临法师稀有法术

奥数吐息

1费

对一个随从造成2点伤害。如果你的手牌中有龙牌，便发现一张法术牌。

费用低，灵活，而且可以补充手牌资源，龙法有什么理由不带上它。近版本的法师通过刷牌换取新的法术，通过低费法术配合火妖实现一波超高爆发的伤害，那这张卡有没有可能实现老卡组与龙卡组的结合的呢，这果然很奥术。