魔兽世界怀旧服山脉之心任务怎么做 山脉之心任务流程攻略

2019-12-02 17:39:53 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界怀旧服已经登陆有一段时间了，在怀旧服中有着许许多多的各种任务，那么游戏当中山脉之心任务应该怎么样去做呢?本期小编就为大家带来了相关内容，感兴趣的小伙伴们，快一起来看看吧。

山脉之心任务攻略：

任务等级：55

要求等级：50

任务类型：地下城

所属地区：黑石深渊

阵营要求：部落/联盟

任务接取/完成

麦克斯沃特·尤博格林

麦克斯沃特·尤博格林的为位置位于燃烧平原的坐标(65.2，23.9)处。

任务需求

把山脉之心交给燃烧平原的麦克斯沃特·尤博格林。

山脉之心需要去黑石深渊底部的宝库中获得，需要先击败卫兵杜格瑞普，在我们将所有房间的保险箱打开后卫兵杜格瑞普就会出现了。

任务描述

多年以来，我都在追寻一块特殊的宝石。它的名字是山脉之心，个头大概和你的拳头差不多!黑铁矮人把它锁在他们的一个房间里，虽然我想尽了办法，但他们就是不卖给我。

所以我只好诉诸暴力了。

到黑石深渊底部的宝库里去，击败那里的守卫，把山脉之心给我抢出来。你所要做的就是击败卫兵杜格瑞普，不过只有在你打开房间里所有的保险箱之后他才会出现!

祝你好运。

任务奖励

经验5650XP(满级可以获得33银90铜)、85银。