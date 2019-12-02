魔兽世界怀旧服黑龙怎么打 魔兽世界怀旧服黑龙打法全攻略

魔兽世界怀旧服已经登录有一段时间了，在怀旧服中，玩家可以通过副本来收集材料，黑龙副本的难度还是比较高的，那么黑龙副本应该怎么样才能打得过呢?本期小编就为大家带来了相关内容，感兴趣的小伙伴们，快一起来看看吧。
黑龙打法攻略
第一阶段
黑龙在地上，黑龙血从100%到65%左右
都加好BUFF，MT吼怒气，上罩套恢复，冲进去，对黑龙使破甲，背靠正北。
其他的人奇数队的人左边，偶数队的人右边，其中盗贼可以到龙的正后方，一定是正后方。一边分配一个战士守小龙的洞口，刚开始会出2-3只小龙。战士主要是拉住，法师消灭掉。战士注意自己的站位，不要在洞口，要尽量靠墙。
这个阶段最重要的是不要OT。
刚开始一定要让MT拉大概1分钟或者让他独自把黑龙血打到98%，其他职业才能动手。如果没有经验，杀到80%可以停手，再让MT拉仇恨。如果有经验可以直接杀到65%。
黑龙的血到了65%左右后升空，进入第二阶段。
一阶段注意点
注意点1：BOSS实际模型比看起来大，你觉得你没站在龙头前面，那是你觉得。
注意点2：就算所有人没踩龙蛋，也有可能会出小龙，没研究出来机制。优先清掉。
注意点3：没有清仇恨技能的职业(SS，FS)，能不打就不打了。2阶段再打，一阶段不差这点输出。
失误点1：MT在刚接BOSS走位时，走到龙头的锥形范围里，被龙一口喷死;解决办法：贴墙，然后龙后腿保持水平，平行走。
失误点2：一阶段OT的DPS都是傻逼，不接受任何反驳。OT后被BOSS转头喷死一片，害的灭团的请自行退团。
第二阶段
黑龙在空中，黑龙血从65%到35%左右(一般40%会下落)
这个阶段最重要的是分散站位和最大限度的DPS，一定要最快把黑龙打下来。
人和人之间至少要保持5码，把宠一律收起。可以部分人固定站位，部分人走动攻击，盗贼可以在黑龙下面攻击，不过注意人和人之间的距离。
小龙将出的频繁，法师注意霜冻以后AOE。
黑龙吐的火球威胁不大，注意恢复和急救就行。治疗者这个阶段尽量节省魔。
一旦由于站位过密集，导致了深呼吸，当发生文字提示以后，都找靠墙躲藏，但是千万别进小龙洞里躲。
二阶段注意点
注意点1：有人实际验证，2阶段转3阶段，仇恨是继承的，所以二阶段MT还是要持续跟着BOSS制造仇恨。这个就考验T的手法和意识了，没玩过，不做指导。
注意点2：近战能用技能打到BOSS，普通攻击打不到。
注意点3：DPS使劲抽，我的建议是不停手(什么42%下地之前FS停手，DOT不要上什么的，请先把BOSS打下来再说，拖得越久，吐息就更容易出现)
注意点4(深呼吸)：对付深呼吸，最重要的措施是避免，玩家位置一定要相距5码以上(带宠的一律收起)，地上的尸体也算一个位置。
深呼吸的触发方式，玩家云的太多了，我只说避免被深呼吸吐死的展位。BOSS深呼吸的攻击范围是固定的，所以注意观察BOSS位置，相应移动即可。可以参考下方的三个图，划个重点。
BOSS如果飞到其他位置，请参照以上三图自行判断安全位置。BOSS吐息范围只跟当前BOSS位置有关，跟他龙头转向谁吐火球没关系。
被深呼吸灭团以后，每次都能听到YY里有人云20码，40码的，但也说不出来到底是团里那个人站的远了触发的，所以老老实实躲好深呼吸，尽最大输出尽早将BOSS打下来才是真谛。
第三阶段
黑龙在地上，黑龙血40%到0
这个阶段最重要的是如何应对恐惧和防止小龙的出现。
黑龙下落以后，MT一定要第一时间冲上去拉住仇恨，如果MT由于某些原因没及时到位，其他战士一定要上去拉出仇恨并发信号给自己治疗，同时带着黑龙到第一阶段的位置。
战士要克服恐惧带来的困难，这个阶段一旦龙头歪斜，基本上是死一片人，黑龙巢穴不能复活，只能是依靠自己跑进副本复活，等段时间被传送进去。
第三阶段不出小龙，但是被恐惧进去或者踢进去的人，将带出来很多龙，由于群体恐惧的干扰，清理龙的任务将是非常艰难的，所以一定要杜绝小龙的出现。
如果DPS不够，龙将会再次升空，届时……如果满地尸体靠的太近，频繁的深呼吸将结束这次RAID。
任何时候都不要乐观，除非龙倒地。1%团扑的事几乎是司空见惯……
三阶段注意点
BOSS下地，不清仇恨，考验2阶段T的仇恨制造能力。恢复1阶段展位，尽量靠墙，划重点——SM战栗图腾
注意点1：下地前，FS,SS请放弃自保，直接跑向12点方向，MT如果拉到BOSS再恢复1阶段站位，如果MT没拉到BOSS，FS和SS该死就死。
注意点2：DZ消失，LR假死清仇恨。MT拉稳后再输出。
注意点3：MT手法好，可以切狂暴姿态挡恐惧;治疗注意T血量;
失误点1：FS冰箱自保，BOSS转头看别人，冰箱完了，BOSS又转头回来打FS，喷死一起站的治疗。
失误点2：T接到后，治疗加不上，尤其是被恐惧的时候。
失误点3：好几个T抢仇恨，BOSS转头，喷死一片。
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