《SD高达G世纪：火线纵横》强袭自由机体怎么获得 强袭自由机体获取方式详览

2019-12-02 16:32:04 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《SD高达G世纪：火线纵横》中的强袭自由机体是很强的，但是有很多玩家都不太清楚强袭自由机体具体应该怎么获得，那么今天小编就给大家带来了强袭自由机体获得方法，一起来看看吧!

强袭自由机体获得方法分享

观星者升级到LV8就能弄到强袭自由机体，这个机体是非常强的。