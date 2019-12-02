lol新版本元素峡谷有什么机制 lol新版元素峡谷效果介绍

2019-12-02 16:03:41 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道lol最新版本元素地图中元素峡谷有什么机制呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下元素峡谷的具体介绍吧!

元素峡谷的效果介绍

LOL新赛季更新的元素峡谷的地形转换机制，地形的转换需要触发一定的条件，一般地形转化会发生在第二只元素龙被击杀后，此时第三条龙的元素属性就是即将转换的峡谷元素属性，地图变化后，后续的元素龙将按照峡谷的元素属性来刷新，四块草丛象限，以及增益野怪营地，和龙坑都会出现地形变化，当变成炼狱峡谷时，靠近红蓝BUFF的草丛变没了，并且有新的小路贯穿BUFF营地，龙坑的入口变宽;山脉峡谷，两块新的岩石出现在每个象限中，龙坑前方有个巨大岩层;海洋峡谷，野区中的草丛更适合埋伏，并且全新的蜜糖果实刷新在红蓝BUFF野怪营地，野区有了更多的水池，龙坑附近有新的草丛;云端峡谷，红蓝BUFF营地周围有着气流，玩家可以通过气流获得移速加成，龙坑也成为了一个加速风洞，增加移速~

以上就是小编给大家带来lol新版本的元素峡谷效果介绍了!