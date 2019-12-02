宝可梦剑盾在哪捕捉飞腿郎 飞腿郎捕捉方法以及图鉴一览

2019-12-02 12:19:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宝可梦剑盾在哪捕捉飞腿郎？但是很多小伙伴都不知道这个宝可梦的捕捉方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

飞腿郎捕捉方法以及图鉴一览：

在《宝可梦：剑盾》中，飞腿郎(别称：沙瓦郎)是擅长使用腿法的宝可梦，传闻它可以学会所有用腿攻击的技能，十分强力。

《宝可梦：剑/盾》飞腿郎图鉴：

进化链：

无畏小子

飞腿郎(20级、攻击>防御时进化而成。)

快拳郎(20级、攻击<防御时进化而成。)

战舞郎(20级、攻击=防御时进化而成。)